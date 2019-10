Les auteurs de la chanson qu’on peut appeler « Tube de l’année 2018 » « Bamba Fepp », Jahman et Ahmada ont encore récidivé. Cette fois ci- ils reviennent avec un tube intitulé « Bamba Nieup ».

Une chanson qui entre dans le même registre de leur dernier chef d’Oeuvre. Ils chantent les louanges du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.

Jahman et Ahmada remet ça

Toujours à l’approche du Grand Magal de Touba, Jahman et Ahmada essayent de frapper fort en rendant hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Et cela leur réussit souvent. Les paroles de « Bamba Fepp » restent gravés dans nos mémoires après un an. Cette chanson qui a fait vibré tout un peuple fait aujourd’hui plus de 5 millions de vues sur You Tube.

« Bamba Nieup » met tout le monde d’accord

Leur dernière vidéo « Bamba Nieup » est bien parti pour atteindre le niveau de « Bamba Fepp ». La dite vidéo est à 600 milles vues sur You Tube en seulement cinq jours. Cette chanson est même savourée par ceux qui ne comprennent rien à la langue Wolof.