L’émission “Célébrité et Religion” de Ya Awa Dieye sème la polémique entre la 2STV et la TFM. Ce concept qui appartenait à la 2STV depuis 2013, a été cédé à l’animatrice. Aujourd’hui employée à la télévision de Youssou Ndour, elle reprend ce même concept pour le Ramadan 2020.

Après les nombreuses versions racontées sur cette émission, la perle rare du petit écran décide de sortir de l’ordre pour clore le débat avec des preuves à l’appui.

Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, elle y joint le message audio de la personne qui lui a cédé l’émission.

Bonsoir à tous, j’apporte ce document montrant que l’émission “Célébrités et Religion” m’a été cédée par le caméraman Amadou Kouyaté dit Am, à qui elle appartient et qui l’a enregistrée au niveau de BSDA.

Dans cet enregistrement audio, Am affirme m’avoir légué son émission que je pourrais utiliser sur n’importe quel support médiatique où j’irais.

Je vous propose d’écouter l’enregistrement audio de Am qui clarifie la situation.

Merci et Bon Ramadan”, publie l’animatrice pour apporter des éclaircissements.

Voici l’enregistrement audio en question :