Après avoir traversé monts et merveilles… Marichou s’est faite une raison. Elle tourne la page Pod pour refaire sa vie avec un homme assez mature. Mais hormis leurs jumeaux qui sont les fruits de leur Amour, Marichou restera toujours en contact avec Pod dans le cadre professionnel par le biais de Marodi que Marichou vient de racheter. Pod travaillera ainsi à ses côtés malgré ses sentiments éternels envers sa première dame. Alors Marichou résistera t-elle longtemps à la tentation de son Amour pour Pod?

Comme dit l’adage, « quand on a pas ce que l’on veut on se contente de ce que l’on a ». Eva se contentera de Momar en espérant trouver mieux que son ex mari. Cependant le sors cruel de l’histoire va s’abattre sur elle. Momar se révèle être pire que Pod. Non seulement il mène une double vie mais ses intentions sont malsaines . Comment la puissance va t’elle gérer son nouveau ménage ?

Comme une rose, la relation entre Momo et Kiné etait presque parfaite mais comme une épine la presence de Sarah vient tout bouleverser. Elle s’impose dans le coeur de Momo. Et pour une première fois le nouvel homme homme fort de l’animation Sénégalaise surnommé « La voix du peuple » n’aura pas résisté longtemps. Il trompe sa femme pour une premiere fois et devra faire face à sa passion amoureuse et démesurée envers Sarah.

Son mariage est menacé et Un choix s’impose… Momo va t-il renoncer a la mère de sa fille?