C’est vraiment incroyable ce que vit cet homme qui s’est confié durant l’émission « Xalass » de ce mercredi 25 septembre 2019. A l’en croire, c’est le jour du deuil de son épouse qu’il découvre réellement le vrai visage de celle-ci.

« Elle était gravement malade. On a tout essayé pour la soigné mais malheureuse, elle a rendu l’âme. Tout mon problème est que nous avons ensemble trois enfants et c’est le jour de son deuil que j’i découvert sur son téléphone portable des audio et photos qui m’ont vraiment bouleversé. Je n’ai jamais eu de doute sur elle. A ma grande surprise, j’ai découvert qu’elle me trompait avec deux hommes, un gendarme et un commerçant. Je ne l’ai dit à personne et le jour du deuil, les gens croyaient que c’est sa mort qui m’a terrifié de telle sorte que je ne pouvais pas me contrôler… », raconte-t-il.