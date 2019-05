Vidéo – Chavirement d’une pirogue Eloubalile : le bilan s’alourdit

Le bilan du chavirement de la pirogue à Eloubalile s’est alourdi, en passant de trois à cinq morts. Trois autres personnes de la même famille sont aussi portées disparues. Pour les rescapés, on en dénombre 24, dont des enfants de moins de 5 ans et un nourrisson de moins de 6 mois interné aux urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor. Le maire de Enampore venu au chevet des familles des victimes à l’hôpital, plaide pour le respect strict du port de gilet de sauvetage et du protocole de sécurité en pleine mer.

