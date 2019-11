Souleymane Faye prépare déjà sa relève. Tout comme Thione Seck, Dieggo a lui aussi un fils qui chante.

Dans cette vidéo parvenue à Senego, on voit Cheikh Faye interpréter la chanson phare de son père « Biram Yacine ». Mais, avec sa petite touche, le jeune artiste peut faire carrière dans le show biz. Et pour cause, il a de qui tenir. Bon sang ne ment jamais, dit l’adage. Belle voix non plus, diront les mélomanes.