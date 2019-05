Vidéo – Cherif A. Fall Tilala attaque les faux Baye Fall: “Bayilén Kassou Café yii akk Lakhassou YAMBA YI, Nélaw ba 14h”

Cherif Abdourahmane Fall Tilala célèbre chaque année le vingtième jour du Ramadan qui est une date importante pour les mourides. Cette date correspond au jour où Cheikh Ahmadou Bamba a rencontré Mame Cheikh Ibrahima Fall.

Ce dimanche 26 mai 2019, il a tenu une journée de « Thiant », de récital du Coran et de Khassidas au terrain de la Sicap. Lors de son discours, le marabout de Wally Ballago Seck a encore recadré les soit-disant Baye Fall. « So dimbaliwou sa wadiou, so dèwè Safara rek nga dieum… », clame-t-il. Il poursuit en ajoutant : « Nga yeewu naane ben daguiti café, bou nioul kouk, wèkh xate, laxass sa yamba, xeuthi ko, ko dadièl fokk ni mongui ci kaw assamane ci fekk mongui ci souff.. »