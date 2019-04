Oumou de la série “Pod et Marichou” plaide pour le soutien et le respect envers les jeunes acteurs sénégalais. D’après la charmante actrice qui arrive à allier son métier et sa vie conjugale, c’est la meilleure façon de propulser l’industrie cinématographique. Car, affirme-t-elle, ils sont en train de tracer le chemin à leurs cadets, qui rêvent d’embrasser le métier comme eux.

GALSEN221TV