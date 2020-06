Le combat royal entre Modou Lô et Ama Baldé récemment ficelé par Luc Nicolaï sera probablement reporté à cause de beaucoup d’incertitudes. Etant un duel à ne pas perdre, les adversaires ne badinent pas avec et Ama Baldé est prêt à tout pour remporter la couronne. Cependant, ce combat ne sera pas du tout facile et pour le mettre en garde, Cobra de Pikine a effectué une sortie pour promettre à Ama Baldé le pire s’il pense être plus fort que le Rock des Parcelles Assainies.

Lutte TV

