Vidéo – Combat contre Lac 2: le voyage mystique de Boy Niang 2

Après le combat contre Lac de Guier 2 ce samedi 13 juillet, à l’Arène nationale, le lutteur Boy Niang 2 est revenu sur le duel dans un interview qu’il a accordé à Senego. Une occasion pour Boy Sérére, son préparateur mystique, de revenir sur son périple.

Le périple mystique

Dans un débit très rapide, le préparateur mystique donne les noms des villes, villages et localités où il est parti chercher des bains mystiques pour la victoire de son champion face au lutteur de l’écurie Walo. Et pour lui, Boy Niang 2 “est un jeune lutteur, un baye Fall qu’il faut soutenir et on ne regrette pas d’être derrière lui parce qu’on envie personne.”

L’avertissement

A l’adversaire de Boy Niang, Boy Sérére lance : “Lac de Guier 2 se fout de nous. Il faut qu’il sache que ça ne sera pas facile si je le trouve sur mon chemin. Le combat continue toujours et même si tu es dans voiture arrête toi, car il faut que l’on solde nos comptes.”Annonces

Le combat

Pour rappel, Lac de Guier 2 de Guédiawaye et Boy Niang 2 de Pikine se sont affrontés dans un combat qui s’est soldé par un nul. Ce combat qui s’est déroulé le 13 juillet dernier, dans la nouvelle arène nationale, a été organisé par la structure Al Bourakh Events.