Vidéo – Combat Modlo/Eumeu Séne: l’ex marabout de Balla Gaye2 donne le nom du vainqueur et prédit la défaite du lion de Guédiawaye

L’animosité entre Balla Gaye 2 et Modou Lô n’a pas encore connu son épilogue. Et après chaque combat de ces deux lutteurs les plus populaires de l’arène, l’on entend leurs proches faire des sorties surprenantes. En effet, lors de sa présence au stadium Iba Mar Diop, le bras droit de Balla Gaye 2 Massila Diop s’est confié à Lutte Tv. Et à la grande surprise des amateurs, il révèle avoir rompu ses liens avec le Lion de Guediawaye pour se ranger désormais derrière le Rock des Parcelles Assainies et promet sa victoire contre Eumeu Sène. Et pour l’avenir du Rock des Parcelles Assainies, il ajoute que tôt ou tard le Rock va battre le Lion de Guédiawaye.

