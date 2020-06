Cueilli chez lui le dimanche 21 juin dernier par les policier de la division des investigations criminelles (DIC), Commissaire Boubacar Sadio sera libéré dans la nuit, avant d’être convoqué de nouveau le lendemain. Une convocation qui sera par la suite annulée.

« Ils m’ont dit que la convocation n’est plus d’actualité et cela peut signifier qu’ils n’ont pas encore mon temps. Il se peut que demain ils vont me rappeler » confie Commissaire Sadio.

Mais l’ancien policier se dit déjà prêt pour affronter la prison. « Pour aller à Rebeus je suis déjà prêt. C’est déjà encré dans ma tête et c’est pour cela je suis tranquille » ajoute-t-il.

Regardez