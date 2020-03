Le Sénégal vient d’enregistrer son premier cas confirmé de Coronavirus. Une nouvelle qui secouent plutôt les Sénégalais, surtout ceux des Almadies, vue que le premier cas est un habitant de cette localité de Dakar. La rédaction de iGFM a réalisé un micro-trottoir dans les rues des Almadies. Regardez la psychose des Sénégalais rencontrés.

Les autorités sanitaires se veulent rassurantes sur la capacité du Sénégal à répondre à une éventuelle épidémie mais le coronavirus a tout de même franchi les frontières du pays. Quelques réflexes simples peuvent être adoptés pour limiter la propagation du virus Covid-19.

Premiers gestes à adopter : utiliser des mouchoirs jetables et se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. « Un produit très efficace qui sert quand il n’y a pas de point d’eau à côté ou pour éviter de se laver les mains toutes les dix minutes », souligne le docteur Ricard-Hibon. « Mais l’idéal serait d’arrêter de faire la bise et de serrer des mains, ce qui, convient cette médecin urgentiste, n’est pas toujours évident en période électorale… »

Autre réflexe à acquérir : éviter de se toucher le visage, car « la contamination peut se faire par la bouche ou le nez mais aussi par les yeux, via le canal lacrymal », expliquait Pierre Parneix mardi à La Croix. Le masque chirurgical n’est toutefois « pas préconisé pour le grand public », selon ce médecin de santé publique et d’hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux.

« Les seules indications concernent les personnes malades et celles qui reviennent des zones de circulation actives du virus. » Il faudra alors veiller à le porter correctement : « La petite barrette nasale rembourrée est à mettre sur le nez, puis on met les élastiques derrière les oreilles et on fait glisser le masque sur le menton pour couvrir le nez et la bouche », détaille le médecin. Enfin, il est indispensable de tousser et d’éternuer dans son coude.