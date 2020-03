Il y a plus de trois semaines, nous nous y étions rendus pour constater les premières dispositions préventives prises face à la menace de l’épidémie du coronavirus passée désormais au stade de pandémie, qui sévit en Chine et s’est manifesté dans plusieurs autres pays. Le très réputé Institut Pasteur de Dakar (IPD) reconnu pour son expertise en virologie et notamment dans les virus épidémiologiques, avait déjà été choisi par le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) pour organiser la riposte, nous disait d’ailleurs le Directeur général de l’IPD, Amadou Alpha Sall.

Quelques semaines plus tard, une équipe d’iTV, la chaine du groupe Emedia, s’est rendue à nouveau sur les lieux, et a été en immersion à l’Institut Pasteur de Dakar où elle a encore rencontré ces spécialistes réputés parmi les meilleurs du continent. Comment ils travaillent, dans la gestion de pandémies et autres épidémies ? Quelles sont ses missions de façon générale ? Ses spécialités ?

Tout ceci, grâce aux explications détaillées et éclairées de Docteur Amadou Alpha Sall, de Docteur Abdourahmane Faye, responsable du Laboratoire P3 chargé d’étudier les différents prélèvements effectués concernant le Covid 19.

Nous vous proposons le replay de l’émission Décorti’Cas Santé présentée par Adama Anouchka Bâ et diffusée ce lundi sur iTV.