Le Pangolin est nouveau suspect numéro un du coronavirus. Cet animal peut poser jusqu’à 35 kg et mesurer plus d’un mètre. Ce mammifère couvert d’écailles aurait facilité la transmission du coronavirus aux humains.

Le Pangolin et son rôle d’intermédiaire

Au départ, le virus porté par la chauve-souris n’est pas transmissible à l’homme. Mais il a transité vers une autre espèce. Le Pangolin aurait donc joué un rôle d’intermédiaire pour s’adapter à l’homme et transmettre le virus.

Cette découverte a été annoncée par des scientifiques chinois. A les en croire, le coronavirus porté par le Pangolin, est identique à celui des personnes contaminées à 99%.

Le Pangolin, très prisé pour sa chair dans la gastronomie

L’animal est très prisé pour sa chair dans la gastronomie; il est partout sur les marchés chinois. Ses écailles s’arrachent et sont considérées comme des remèdes dans la médecine traditionnelle.

Plus de 100 mille Pangolin tués en Chine par an

Menacé d’extinction, le Pangolin est l’un des mammifères les plus braconné du monde. Plus de 100 mille par an. Son commerce est suspendu en Chine, depuis le 26 janvier dernier, pour limiter les risque de transmission.

Regardez ce reportage de Rfi