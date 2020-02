Après plusieurs ravages en Chine, le coronavirus est maintenant entré en Italie où il a fait 229 cas et 6 pertes en vie humaine. Les populations Sénégalaises ont jugé nécessaire de lutter contre cette maladie et demander au gouvernement du Sénégal de prendre des mesures et de mettre en disposition des matériaux de prévention avant qu’il ne soit trop tard.

