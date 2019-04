Vidéo: Coup de la Dic, Le gang des quartiers résidentiels est tombé

La Division des investigations criminelles (Dic) vient de mettre, avec le soutien du Groupement polyvalent de la Douane, hors d’état de nuire une redoutable bande qui écumait depuis un certain temps les quartiers huppés de la capitale. Selon le quotidien Tribune, il s’agit de D. P., M. S. F. et M. S. qui sont âgés, respectivement, de 65, 51 et 39 ans. Il a été découvert chez ces faux réparateurs de climatiseurs des téléphones portables, des téléviseurs et de l’or.

