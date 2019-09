La grande mosquée Massalikoul Djinane a été construite sur un vaste terrain de six hectares. Ce précieux bijou éblouit déjà le monde entier avec son chef-d’oeuvre impressionnant. Cependant, la réalisation de cette plus grande mosquée du Sénégal, a demandé beaucoup de moyens pour arriver à ce résultat.

cette gigantesque mosquée de 10 000 m2, a une coupole de plus de 28 m de hauteur. En plus d’avoir une capacité d’accueil de 30 000 fidèles, l’intérieur de Massalikoul Djinane peut abriter 7 000 hommes et 3 000 femmes, sans oublier l’esplanade qui peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes. Ce beau travail est plus qu’une fierté pour la communauté Mouride.

Une architecture avec de gros moyens

Ce n’est pas n’importe qui qui a décroché le marché de l’architecture de Massalikoul Djinane. Limametti.com apprend aussi que Mahmoud Bodo Rasch, le célèbre architecte allemand qui a réalisé plusieurs travaux en Arabie Saoudite, dont l’horloge géante de la Mecque, a aussi apporté sa touche personnelle. En effet, il a réalisé une horloge géante identique à celle de la Mecque dans le décor de la mosquée située à Colobane.

Massalikoul Djinane a coûté une fortune. Mais comme nous le savons tous, la communauté Mouride est toujours prête à mettre les gros moyens pour atteindre ses objectifs. Avec un budget de 30 milliards de francs CFA, elle finance entièrement tous les travaux, note Limametti.com.

Inauguration prévue le vendredi 27 septembre 2019

En attendant le grand jour de l’inauguration prévu ce vendredi, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a déjà frôlé ce sol pour effectuer les premières visites et bénir ce bijou d’une importance capitale.