A la rencontre d’un cas asymptomatique au Covid 19

La prise en charge extra hospitalière, à la rencontre de Ibou Chauffeur . Patient asymptomatique, nous l’avons retrouvé à l’aérogare de Yoff où il est interné avec sa femme. A la découverte d’une autre vie dans ce site de prise en charge du COVID-19. Ici, tout est sous la coordination du Médecin Colonel le Pr Cheikh Tidiane Ndour. Immersion…

Posted by Ministère de la Santé et de l’Action sociale on Tuesday, May 12, 2020