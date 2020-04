Dans cette vidéo ci-dessous, c’est Akou Ndoye, la femme testée positive de la Médina, qui se livre au micro de nos confrères de Pikini. Après avoir passé des jours à Fann et à l’hôtel, elle fait le récit de sa maladie.

Le web, une passion avant tout… L’amour que j’ai pour le web me pousse à aller de l’avant et me perfectionner.