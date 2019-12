Il est d’ordinaire très calme et disponible, mais cette fois, il n’a pas aimé. Cristiano Ronaldo s’est emporté contre un fan lors du déplacement victorieux de la Juventus sur le pelouse du Bayer Leverkusen (2-0), dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. L’international portugais n’a pas apprécié de se faire accrocher par le cou.

Surpris par la vitesse et la détermination du fan à décrocher un selfie avec le quintuple Ballon d’Or, CR7 s’est fait emporter mais a réussi à l’esquiver avant de lui envoyer un petit mot doux qu’on vous laisse lire sur ses lèvres. Mercredi soir, c’était soirée portes ouvertes à la BayArena de Leverkusen car juste avant cet incident, un premier supporter de la Juventus avait obtenu un câlin de la part de l’attaquant.

Ronaldo was pissed at this pitch invader 😡 pic.twitter.com/JNKxINdbdK — Bleacher Report (@BleacherReport) December 11, 2019

CR7 S’EMPORTE CONTRE UN FAN ENVAHISSANT :

Un second a débarqué, ce qui a eu le don d’agacer Ronaldo, forcé à l’esquiver. Alors évidemment, quand notre 3e envahisseur de terrain a débarqué CR7 a perdu patience, et on le comprend…

L’ENVAHISSEUR NUMÉRO 1 :

L’ENVAHISSEUR NUMÉRO 2 :

