Diamniadio étrenne son premier établissement franco-arabe moderne. Daara Rama, une infrastructure scolaire dotée de toutes les commodités, construite par la Fondation Servir le Sénégal en partenariat avec la Fondation Bmce Bank.

Daara Rama, sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale, va allier enseignement islamique et celui général, avec un accent particulier mis sur la science et la technologie.Pour l’an 1, l’établissement va abriter 24 élèves filles, admises par concours et totalement prises en charge dans l’internat. Daara Rama a été inauguré ce jeudi, sous la présidence du Chef de l’État Macky Sall, accompagné de la Première dame Mariême Sall, présidente de la Fondation Servir le Sénégal, en présence du Président du Bénin Patrice Talon et de diverses autorités politiques, administratives et religieuses. Compte-rendu.