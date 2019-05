Vidéo : Daba Sèye en colère contre le personnel du Grand Théâtre national

Daba Sèye a fait le plein au Grand Théâtre lors de sa soirée. Elle a ensuite convié ses fans à Ouest Foire pour un spécial « Raxass ».

La chanteuse dont le spectacle a été « saboté » par le personnel du Grand Théâtre, s’exprime enfin. « Ce qui m’a le plus fait mal, c’est le fait d’arrêter mon spectacle à 1h45 alors que j’avais signé un contrat qui me permettait d’aller jusqu’à 2h30 », dit-elle. « En plus c’est lors de la prestation d’Alioune Mbaye Nder qu’ils ont descendu les rideaux. Alioune est un grand chanteur, il méritait le minimum de respect », a-t-elle ajouté.

Avec Limametti