Vidéo: D’Abu Dhabi 🇦🇪 à Dakar 🇸🇳 Khadija A. BA fondatrice de Der Mond Group lance la Der Mond Academy

D’Abu Dhabi 🇦🇪 à Dakar 🇸🇳, Khadija A. BA ouvre la voie au développement professionnel d’experts #pétroliers et #gaziers en créant Der Mond Academy ! Découvrez son interview 🎥

Parcours de Khadija A. BA

La fondatrice et président de Der Mond, Khadija A. BA a étudié à Montréal, Canada et a toujours été intéressée par le domaine du pétrole et du gaz. Son éducation et sa passion lui ont permis de poursuivre et d’acquérir de l’expérience dans des multinationales du secteur pétrolier et gazier telles que le groupe BP Canada Energy, Technip Abu Dhabi, puis Schlumberger Middle East.

Elle travaille pour assurer le succès de l’entrepriseet maximise à la fois la croissance et la présence du groupe Der Mond au niveau international. Son objectif est de garantir un commerce équitable et une éthique dans les affaires, ainsi que des pratiques de classe mondiale de nos employés. Son expérience au sein de sociétés pétrolières et gazières internationales a été une étape décisive dans la définition de son rôle dans la génération des stratégies commerciales du groupe Der Mond.