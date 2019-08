Le chanteur nigérian Davido est une célébrité qui sait vivre et parler du style de vie milliardaire qu’il a acquis au fil des ans.

Naître dans une famille aisée a amené le chanteur à mener une vie extravagante depuis son enfance. Il n’est pas étonnant que le vol en économie soit une rigolade pour lui.

Récemment, le chanteur a partagé une courte vidéo dans laquelle il riait de devoir voler en classe économie. On l’a vu rire avec des membres de son équipe alors qu’ils montaient tous à bord et essayaient de localiser leurs sièges dans l’avion.

Cependant, tout le monde sait que Davido et ses membres d’équipe avaient de bonnes raisons de voler en classe économie et seraient de retour dans leur jet privé le plus tôt possible. Du moins, c’était tout à fait le cas pour l’équipe, qui est maintenant habituée à voler en privé au lieu de partager l’espace aérien avec d’autres personnes ordinaires.