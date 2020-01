Alors qu’il venait tout juste de dépasser Kobe Bryant pour devenir le 3e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, Lebron James a appris la mort de la légende des Lakers en plein vol. Comme l’ont montré des images filmées à l’aéroport de Los Angeles, James parait totalement dévasté.

Une façon de dire au revoir !

Juste avant que la mort ne frappe, Kobe Bryant a fait l’actualité du basket NBA. En effet, samedi soir, la nouvelle star des Lakers dépassait la légende Koby dans le classement des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA pour s’installer sur le podium historique. Une prouesse signée à Philadelphie, lieu de naissance de Bryant, et sous le maillot des Lakers.

Kobe n’avait pas hésité à féliciter celui dont il fut une des idoles. « Continue de faire avancer le jeu ‘King James’. Beaucoup de respect mon frère », avait twitté Bryant. Son tout dernier tweet.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Evidemment invité à évoquer son aîné après la rencontre, LeBron s’était montré d’une grande humilité : « Je suis déjà heureux d’être simplement cité dans la même conversation que Kobe Bryant. Il est un des plus grands. » Avant d’ajouter : « Kobe était immortel offensivement du fait de son aptitude à beaucoup marquer. Et me voilà ici à Philadelphie, portant le maillot des Lakers. L’univers provoque parfois de ces choses… Ce n’est pas censé avoir un sens, mais voilà, cela arrive tout simplement. »

This was less than 24 hours ago…. Watch LeBron James’ face light up when talking about Kobe Bryant pic.twitter.com/O5UbEyUfZ9 — James Rapien (@JamesRapien) January 26, 2020

Le lendemain survient la mort de Kobe !

Le lendemain matin, Kobe Bryant et sa fille Gianna ont perdu la vie à la suite d’un accident hélicoptère. Si le monde du sport est terriblement choqué par cette nouvelle, Lebron James devra l’être plus. Il est apparu dévasté dans une vidéo diffusée par NBC Los Angeles, à l’arrivée à l’aéroport de LA avec le reste de son équipe en provenance de Philadelphie, où ils s’étaient inclinés la veille.

