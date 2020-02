Lors d’une émission Bantamba, Eumeu Sène avait surpris plus d’un. Et c’est d’abord Modou Mbaye qui était le premier à s’étonner car le leader de Tay Shinger l’a accueilli d’une façon très chaleureuse. Puisque comme la majorité des amateurs, il pensait qu’il ne possédait qu’une seule maison qui se trouve à Mbao où il fréquente très souvent. Alors qu’il en a une autre située à Lac Rose. Et c’est à ce domicile qu’il a reçu l’équipe de Bantamba. Une maison royale très belle qui fait buzz à travers les réseaux sociaux. Comme quoi, Eumeu Sène aime aussi la belle vie et qu’avec la lutte, on peut bien réaliser ses rêves les plus beaux aussi.

