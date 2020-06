Les joueurs de Liverpool ont repris les entraînements ce dimanche. Au cours de cette séance Wijnaldum a montré à Sadio Mané une nouvelle technique pour soulever le ballon sans perdre l’équilibre.

Les nouveaux champion d’Angleterre préparent leurs prochain match contre le champion sortant, Manchester City. A l’écart des autres joueurs, Sadio Mané a bénéfice des conseils de Wijnaldum sur une nouvelle technique de jonglage.

Look at @GWijnaldum teaching Mané the ways… lovely

Bonjourdakar

