Le galéopithèque volant, à la fourrure rousse.

Mais quel est donc ce mystérieux animal ? Une chauve-souris​ ? Un écureuil ? Eh bien non ! C’est un cologu. Cette petite bête vit dans des forêts tropicales d’Asie du sud-est. Son genre est composé de deux espèces : le galéopithèque de Temminck, à la fourrure grise, et le galéopithèque volant, à la fourrure rousse.

Leur particularité : le patagium, une grande membrane de peau couverte de fourrure qui s’étend sur toute la longueur du corps. Grâce à celle-ci, ils peuvent planer d’arbre en arbre et parcourir plus de 100 mètres sans toucher le sol. Cela fait d’eux les meilleurs planeurs parmi tous les mammifères.

