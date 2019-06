El Hadji Keita a célébré la Korité à sa manière. Après un petit congé, il reprend du service et donne rendez-vous à ses fans au Saraba Night Club.

Cette soirée était colorée avec les plus belles filles de Dakar qui ont profité de l’événement pour mettre leurs plus belles tenues. Belles et charmantes, elles cassent la baraque.