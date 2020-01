Les images de Delonte West réduit à l’état d’homme errant, arrêté et tabassé dans la banlieue de Washington ont profondément ému la NBA. Parce que l’Américain de 36 ans a été joué durant plusieurs années au plus haut niveau, notamment avec LeBron James lorsqu’il était chez les Cavaliers de Cleveland.

Delonte West a porté le maillot des Celtics de Boston, celui des Cavaliers de Cleveland, en même temps que LeBron James, ou encore celui des Maverick de Dallas. Il a empoché plusieurs dizaines de millions d’euros tout au long de sa carrière. Mais aujourd’hui l’Américain de 36 ans est très loin de l’ambiance survoltée des parquets.

Des images de l’ancien basketteur de la NBA ont été largement été diffusées sur les réseaux sociaux lundi 20 janvier 2020, le montrant réduit à l’état de clochard dans les rues de la banlieue de Washington. C’est d’ailleurs là où il a arrêté en ce début d’année, une arrestation musclée puisqu’il a été rué de coups. Filmé assis sur un trottoir, torse nu, avec les nombreux tatouages qui permettent de le reconnaître, Delonte West semble avoir les mains menottées. « J’en ai rien à foutre », lance-t-il aux policiers qui l’ont neutralisé. Il ne fait aucun doute que l’homme de 36 ans, qui en paraît beaucoup plus, n’est pas dans son état normal.

Nul ne sait pour le moment ce qui est arrivé Delonte West mais le passif de l’ancien joueur de la NBA est lourd. En septembre 2009, il avait été arrêté pour possession illégale d’armes. En 2016, il avait fait parler de lui après avoir été vu se promenant dans un blouse d’infirmier sans rien dessous, un an après la fin de sa carrière avec les Legends du Texas.

Delonte West a été diagnostiqué bipolaire, des problèmes psychologiques qu’il avait lui-même évoqués lors d’un reportage que Vice Sports lui avait consacré en 2014. Depuis son appartement qu’il occupait avec sa compagne et leurs fils de quelques mois prénommé Cash, Delonte West avait la ferme attention de revenir au plus haut niveau, transformé après la naissance de son fils.

La descente aux enfers de l’ancien basketteur a fait réagir certains de ses anciens coéquipiers, comme Jameer Nelson (ex Orlando), avec qui il avait joué à l’université Saint Joseph. Ce dernier a posté un long message sur Twitter : « Voir ces vidéos me rend malade […] J’ai parlé avec Delonte ces derniers mois, juste pour être présent, en tant qu’ami. Ce que je sais, c’est que quand tu as des difficultés mentales, émotionnelles ou physiques dans la vie, il faut en parler à quelqu’un. À un docteur. »