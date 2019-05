Vidéo, Dernière minute – Condamnation de Cheikh Béthio : l’armée déployée à Touba

Les hautes autorités étatiques craignent-elles un désordre à Touba, après condamnation du guide des thiantacônes, Cheikh Béthio Thioune, ce lundi, par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour ? L’impressionnant dispositif sécuritaire mis en place depuis quelques heures dans la capitale du mouridisme laisse croire que oui.

En effet, en plus des services de sécurité de la police et de la gendarmerie, des agents en tenue et d’autres en civil, l’armée est venue en renfort avec un dispositif composé de blindés et de chars de combat.

Il faut noter que Cheikh Béthio Thioune, jugé par contumace, a été condamné ce lundi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour à dix années de travaux forcés dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Ce procès a été ouvert mardi 23 mars dernier. Les victimes sont Bara Sow et Ababacar Diagne, tous deux disciples de Cheikh Béthio Thioune, et tués atrocement le 22 avril 2012.