Dans la matinée de ce mardi 04 avril 2020, un coup de téléphone anonyme qui a câble senego, a renseigné de la présence d’une camionnette de la gendarmerie à la porte de la villa du milliardaire Baba Diao.

C’est plus d’une dizaine de gendarmes, tous bien armés qui ont pris d’assaut la maison de Baba Diao sise à la cité Keur Gorgui.

Les hommes en tenues bleues ont, après une vaine tentative de faire ouvrir la porte de la maison par ses occupants, défoncé les portes du domicile pour y accéder.

Selon les témoins et une vidéo que Senego a visionnée, les voisins ont été alertés de la présence des gendarmes et de leur impressionnant dispositif et surtout du bruit assourdissant occasionné par les coups portés sur les portes.

Sur place, le Gendarme, Chef de la mission qui a accepter de parlé à senego, nous a fait savoir qu’il s’agissait en réalité d’une assistance à un huissier…