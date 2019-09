Fils de Serigne Falilou M’backé Ibn Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et de Sokhna Mame Awa Bousso Faye Serigne Abdou Karim Mbacké est né le 04 avril 1952 à Touba. Sa naissance coïncida avec le rappel à dieu de son grand frère et aîné Serigne Abdou Karim. C’est ainsi que Serigne Fallou lui donna le nom de ce dernier et dit « je ne peux pas manquer d’avoir un fils de la dimension de Abdou Karim dans ma demeure ». D’ailleurs il lui prédit un destin de successeur accompli ; car sa naissance provoqua en lui un grand espoir. C’est la raison pour laquelle dés sa tendre enfance (3ans) il le confia à Mame Khassim Mbacké à Guinguinèo pour faire ses études coraniques.