Vidéo: Deux amis inséparables meurent dans un accident, la maman de vieux revient sur les derniers instants

Vieux et Ahmed Siby. Deux amis inséparables, deux frères, qui le sont restés jusqu’à la mort. En effet, ils sont morts ensemble, l’un à côté de l’autre, sur la route de Thiès, avant-hier, victimes d’un horrible accident. Vieux et Ahmed sont ainsi partis à la fleur de l’âge. Ils ont été tués, samedi, à la mi- journée, sur la route à hauteur du village de Nguite, peu après Thiès, alors qu’il revenait de Touba, où ils étaient partis célébrer le Grand Magal.

A bord d’un scooter, les deux jeunes garçons, amis depuis toujours, qui habitaient l’un à la Gueule-Tapée, et l’autre à la rue 19 de la Médina, ont été percutés par un véhicule de transport en commun «7 Places». Suite à cela, ils sont tombés sur la chaussée, avant d’être ensuite écrasés par un camion malien qui arrivait derrière et qui n’a pu les éviter. Ils sont morts sur le coup.

Et si le chauffeur du camion s’est arrêté pour constater les dégâts, celui du véhicule «7

Places», à l’origine de cette tragédie, n’a pas daigné en faire autant. Il a tout simplement pris la fuite, après l’accident. Du reste, il est recherché par la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Ramenés à Dakar, dans la journée du samedi, les corps des deux garçons ont été remis ce dimanche à leurs familles. L’un a été inhumé à Yoff et l’autre à Touba.

Les deux garçons s’étaient rendus à Touba, samedi dernier, dans le cadre du Grand Magal. Après avoir décidé de leur retour sur Dakar, ils ont appelé le samedi matin leurs familles respectives pour annoncer qu’ils étaient sur le point de quitter la cité religieuse et qu’ils seraient à Dakar probablement vers 12 heures.

Sauf qu’à 13 heures passés, leurs parents n’ayant pas de leurs nouvelles les ont appelés sur leurs portables, sans pouvoir les joindre. Finalement, c’est la gendarmerie qui contactera les familles, en début d’après-midi, grâce à leurs téléphones portables, pour leur faire part de l’accident et de son triste dénouement.

Fatou DIOUF (LeVox Pop)