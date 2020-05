Les faits se sont déroulés aux environs de 23 H.Ces corps inhumés à Yoff sous bonne escorte de la gendarmerie proviennent de l’hôpital principal de Dakar.

Nos reporters qui ont réussi à filmer la scène avec des caméras amateurs révèlent que les corps ont été transportés aux cimetières de yoff a bord d’un fourgon de couleur blanche et sur lequel on pouvait lire, Groupement Santé et secours médicaux.

Le convoi composé de 6 véhicules dont 2 fourgons 1 pikup de la gendarmerie, 1 van transportant des civiles, et 1 autres pikup à l’effigie de l’un des services du ministère de la santé et de l’action sociale et transportant des agents en tenue de protection et des agents de la Croix Rouge, a quitté les cimetières, exactement à 23 H 34 minutes