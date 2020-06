Depuis les Etats-Unis où ils se trouvent présentement pour s’entraîner et préparer leurs prochains combats, Abdou Diouf et Gouye Gui sont tout le temps ensemble, se côtoient et unissent leur force pour bander les muscles. Et à notre grande surprise, en plaine séance de contact, le lutteur de Walo a battu Gouye Gui avec un geste technique extraordinaire.

Lutte TV

