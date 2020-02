La sortie de la ”prophétesse” Zeyda Zamane continue d’alimenter les débats et remet, au goût du jour, l’implantation des sectes au Sénégal. Mais ce n’est pas un phénomène nouveau, selon le sociologue Serigne Sylla. Il pointe ainsi du doigt la modernisation.

«Il y a de nouvelles figures religieuses qui naissent. C’était le cas des hommes comme Cheikh Béthio Thioune, entre autres. Récemment, on a vécu aussi le cas Sokhna Aida Diallo et, aujourd’hui, on parle de Zeyda Zamane. Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir l’état actuel de notre société. Aujourd’hui, on vit la société moderne», a-t-il soutenu sur iRadio.

Selon le sociologue, une solution doit être trouvée et au plus vite, pour limiter les conséquences.

«Il y aura des conséquences, car ce phénomène ouvre une liberté à tout le monde et les gens disent que maintenant, tout le monde peut devenir chef religieux. Ça va jouer aussi sur la crédibilité des chefs religieux. Est-ce que les gens vont continuer à suivre les chefs religieux classiques ? Est-ce qu’ils ne vont pas suivre les nouvelles formes religieuses dans la société ?», questionne-t-il