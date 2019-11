Sama yeuf, crème de minuit, dioyou fadiar, Ouroul ayni » etc… Si ces noms paraissent étranges, ils sont pourtant bien connus au Sénégal, surtout des femmes mariées. Pour clouer son homme au ménage, la Sénégalaise, friande de coquetterie, profitent de cette fraîcheur qui s’annonce pour donner une agréable senteur à la maison. Lexique de séduction….

Trucs et astuces pour faire plaisir

Ce n’est pas l’hiver dans ce pays semi-désertique. Mais en Novembre et Décembre, il fait froid. Une période qui contraste avec la canicule habituelle que connait le pays. Le froid est donc l’occasion de paresser au lit, sous la chaleur d »une couverture, pour une grasse matinée apaisante .Ce qui motive a utiliser l’encens et d’autres astuces pendant cette période, c’est le souci de faire plaisir à son partenaire .

Armes de séduction massives

Quoi de plus agréable en cette période de fraîcheur qu’un encensoir, des laits de corps ou un pot de miel mentholé. C’est sûr qu’avec ces astuces, l’opération « je séduis mon mari »peut commencer sous les meilleurs auspices. Sur ce plan, les Sénégalaises, diongué en diable, savent s’y prendre pour ferrer leurs hommes. Les propos des vendeuses de « Thiouraye et accessoires « au marché Tiléne semblent confirmer cette assertion.