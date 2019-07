Niang Kharagn s’est aussi rendu en Egypte pour soutenir les « Lions » pendant la demi-finale contre la Tunisie. Toujours fidèle à son téléphone et son compte Snapchat, il filme les bons moments de la CAN 2019.

Après la victoire des « Lions », il va se disputer avec un arabe qui l’interdisait de filmer. Le « snappeur » va répliquer sur un ton dur : « Non je filme, j’ai gagné, arrête… On a gagné, je filme mes lions, yaw do arrêté yaw… ».