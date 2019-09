« Il n’y a jamais eu de conflit ou de différend entre les familles religieuses, surtout celles de Seydi Hadji Malick Sy et de Mama Abdoulaye Niasse, a soutenu Ahmet Sarr

Le prêcheur qui n’a pas dérogé à la règle, après la sortie du fils de feu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, Serigne Cheikh Tidiane Sy pour rabattre le caquet à Ahmet Khalifa Niasse. « il n’y a pas non plus une différence d’école entre Seydi Hadji Malick et Mame Abdoulaye Niasse », laisse-t-il entendre.

D’après lui, ils croient au même prophète (Psl), au même guide Seydina Cheikh Ahmet Tidjane Cherif. Il n’a pas manqué de saluer la réaction de certains marabouts Niassène qui ont également appelé au calme et à la retenue des deux familles qui restent une et inséparables.

«Abdoulaye Niass appartient à l’école de Maodo», voici le passage en question qui a suscité une avalanche de critiques. Cependant, le Pr Iba Der Thiam a accepté les erreurs signalées par la famille Niasséne de Médina Baye de Kaolack et a promis de rectifier le tir.