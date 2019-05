Vidéo: El Hadj Diouf : “Je suis le Léopold Senghor du football sénégalais”

« Je suis le Léopold Senghor du football sénégalais…« , a laissé entendre El Hadji Ousseynou Diouf. L’international Sénégalais, lors d’une interview accordée à la chaîne « Bein Sport », a fait savoir qu’il pouvait jouer « pour la France ou n’importe quelle équipe dans le monde…« . Mais, à cause de son engagement pour son continent (Afrique), il sera toujours aux côtés des Africains pour aider à développer le football du Continent.

Dioufy a aussi été interpellé sur le joueur le plus « surcoté ». Pour lui, « aujourd’hui on fabrique des joueurs… Nous, on ne nous a pas fabriqué. Que tu parles de nous dans les journaux ou pas, on fera parler de nous… On fait partie de ces joueurs là, les Zidane, les Maradona… »

Ses plus beaux souvenirs en tant que joueur; le match contre le Maroc qui a permis au Sénégal de se qualifier en Coupe du monde; ses « regrets »; le pire joueur avec lequel il a eu à jouer…; entre autres sujets ont été évoqués lors de cet entretien.

Regardez