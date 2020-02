El Hadj Amsatou Coulibaly est plus que jamais dévasté. En effet, son frère fait partie des étudiants sénégalais actuellement bloqué en Chine, précisément dans la région de Wuhan. « La chose la plus dure est de voir venir la mort sans rien pouvoir faire », dit-il. Pour El Hadj, cette situation à laquelle sont confrontés actuellement les treize étudiants sénégalais, est loin d’être une « série télévisée ». Raison pour laquelle, il demande à l’autorité de réagir le plus rapidement possible. « Nous demandons au président de la République de se mettre la place des familles des victimes. Si un de leurs proches faisait partie de ces étudiants, il n’allait même pas attendre une minute de plus pour les rapatrier. »