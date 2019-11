Les Sénégalais sont irrités contre les décisions du chef de l’Etat. L’augmentation annoncée du prix de l’électricité à partir du 1er décembre prochain, n’est pas bien accueillie.

Dans les artères de Dakar, la population n’a pas manqué de manifester sa colère contre les mensonges et les promesses non tenues de la part des autorités de la République sur le prix du courant qui ne cesse de grimper. »A partir du 1er décembre prochain, une hausse qui varie entre 6 et 10%, sera appliquée sur les prix de l’électricité », a annoncé la Senelec.

Des contradictions, aux yeux des Sénégalais, au même moment où le pays va disposer d’un Train Express Régional qui fonctionne au courant électrique (25 kV 50 hertz ).

Des Sénégalais se désolent également que la Senelec vende du courant aux autres pays de la sous-région (Mali, Gambie), comme annoncé par son ex-directeur.

«Le problème de la disponibilité de l’énergie est réglé et c’est ce qui nous permet de vendre au Mali et même à la Gambie, si j’arrive à m’entendre avec le ministre gambien, parce qu’il faut également payer», avait déclaré, lors d’un atelier préparatoire du Pse-mobile organisé par la Convergence des jeunes étudiants diplômés du Sénégal (Cojed), Matar Cissé.