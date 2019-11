Q’ela Pierce, une fillette de 3 ans originaire d’Orlando en Floride, aux USA a beaucoup ému les internautes par sa réaction émotive. Elle a entendu les voix de son père et de sa mère dans une vidéo.

T & T Creative Media rapporte que Q’ela Pierce est sourde. A la naissance de Q’lea, ses parents ont appris qu’elle avait échoué au dépistage néonatal. Quelques mois plus tard, elle échoua à un autre test et, bien qu’elle disposât de prothèses auditives, elle n’avait pas bien réagi à la parole et à la langue qu’elle entendait.

Le père de Q’ela, Quaneef Pierce, a posté sur sa page Facebook une vidéo plus tôt en octobre 2019 qui montrait à quoi cela ressemblait pour elle lorsque son implant cochléaire a été mis en marche pour la première fois.

Quaneef Pierce a écrit: ” Sa première fois d’entendre et ça m’a brisé le cœur. Je ne pouvais plus enregistrer, mais Dieu est bon ».

La vidéo montre la sortie de la voix de Q’ela alors qu’elle jouait avec un jouet avant que l’implant, qui selon le NIDCD, est un petit appareil électronique placé chirurgicalement sous la peau pour permettre à une personne d’entendre des sons, a été allumé.

Q’elah cesse de jouer et pose une de ses mains sur sa tête. Ensuite, sa mère Nikitia Vasser, âgée de 33 ans, et son père, Pierce, âgé de 25 ans, disent son prénom. Instantanément inondée d’émotion, la petite fille se met à sangloter et cherche un câlin.

Une vidéo du moment a été postée sur la page Facebook de Pierce le 3 octobre 2019 et a depuis été partagée par plusieurs autres plateformes.