Actuellement en Angleterre, le président Macky Sall en a profité pour rendre visite à Sadio Mané et lui féliciter directement pour son sacre au Ballon d’or africain 2019. Le chef d’Etat saisit également l’occasion pour faire passer à la star de Liverpool un message de motivation à l’endroit des jeunes du Sénégal.

« Monday Motivation »

La première journée de la semaine a été ponctuée d’un discours de Sadio Mané, sous la demande du président Macky Sall, qui prend part au Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement. Un speech qui vise à motiver les jeunes de son pays (Sénégal), et les pousser davantage au travail.

« Les amis comment vous allez ? Je suis avec son Excellence M. Macky Sall, il m’a fait part de bon nombre de problèmes. Mais, à mon niveau, en tant que jeune et frère – je vous conseille de ne pas choisir la facilité. Certes, la vie est dure mais restez tenaces et persévérez et surtout ne jamais se décourager. C’est vrai que le chemin ne sera pas du tout clément mais si vous y croyez et que vous vous donnez les moyens d’y parvenir; j’en suis sûr que tout ira bien », déclare le ballon d’or africain 2019.