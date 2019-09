Après son collier en or, sa robe en or, Leïla Kane Diallo sort sa valise remplie d’argent. La réaction de Diaba Sora est attendue.

La rivalité atteint un autre niveau entre Diaba Sora et Leila Kane Diallo. On le sait, la femme d’affaires ne publie pas directement ses vidéos et il est quasi impossible de rentrer en contact avec elle. Ce sont ses proches et collaborateurs qui mènent la bataille à sa place. Et là, une nouvelle vidéo vient d’être mise en ligne.

Dans l’élément, on peut apercevoir des liasses de billets entassées. La valise est si bourrée qu’il est difficile de la fermer. Il s’agit là de plusieurs millions de FCFA même si la somme exact n’est pas précisée.