Shaquille O’Neal, qui a formé un duo légendaire avec Kobe Bryant aux Lakers, a fondu en larmes lors d’une émission hommage à la légende de la NBA, disparue dans un accident d’hélicoptère, dimanche.

Ils ont formé l’un des meilleurs duos de l’histoire de la NBA. Ensemble, ils ont conquis trois bagues de champions pour les Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002). Alors Shaquille O’Neal n’a pas pu retenir ses larmes au moment d’évoquer la mort de son frère/binôme/ami, Kobe Bryant, dans un accident d’hélicoptère dimanche.

A l’occasion d’une émission hommage organisée par la NBA, « Shaq » a laissé échapper des larmes lors d’un long hommage au Black Mamba, légende des Lakers et de la NBA. Il confie avoir été dévasté par l’annonce de cette terrible nouvelle. « Je n’ai pas senti une douleur aussi forte depuis longtemps… Ça va définitivement me changer », a-t-il confié aux côtés d’autres légendes (comme Charles Barkley) réunies sur le parquet de Staples Center de Los Angeles, l’endroit de tous les exploits de Kobe où devait se tenir le derby face aux Clippers, mardi, finalement reporté.

L’animateur Ernie Johnson Jr., ses consultants habituellement si blagueurs Shaquille O’Neal, Kenny Smith, Charles Barkley, ainsi que Steve Nash et Dwyane Wade, ont évoqué la mémoire avec force anecdotes personnelles, prêtant du mieux qu’elles le pouvaient à aussi faire sourire, après les peines exprimées ces dernières heures.

Une autre légende Laker, Jerry West, qui a choisi Bryant à la draft en 1996, fut aussi poignant, affirmant: « sa mort aura été le jour le plus triste de ma vie, je ne sais pas si je vais m’en remettre ».

« Je perds un petit frère »

« J’ai 47 ans, j’ai perdu mes deux grands-mères, j’ai perdu ma soeur et maintenant, je perds un petit frère, a expliqué « Shaq ». Nous étions attachés tous les deux pour ce que nous avons fait. (…) A chaque fois qu’on se voyait à la cérémonie du Hall Of Fame, on se de disait, j’ai « 5 titres » (Kobe), « j’en ai 4″ (O’Neal), si on était resté ensemble, on en aurait 10. On ne peut pas revenir en arrière. »

Il explique avoir tremblé encore plus en apprenant l’autre terrible nouvelle de la présence de la fille de Koke, Gianna, à bord de l’hélicoptère. Il a fini en s’adressant aux légendes à ses côtés. « Maintenant, les gars, quand je vous verrais, attendez-vous à ce que je vous dise; ‘je t’aime’. Parce qu’on ne sait jamais