Pour éviter toute propagation du coronavirus qui fait des ravages dans le monde, le président de la république a décrété l’État d’urgence et le couvre de 20h à 6h du matin. Si certains restent à la maison pour respecter une telle décision, d’autres comme les déficients mentaux et les sans abris passent la nuit à la belle étoile. Et lorsque le policier de l’arène a rencontré un déficient mental, il l’a offert de quoi manger. Un geste vivement salué.

Lutte TV

L’article Vidéo – En plein couvre feu, le noble geste de Big Pato envers un déficient mental est apparu en premier sur Snap221.info.