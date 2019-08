Viviane Chidid a assuré une très belle prestation lors du concert organisé après le match des Rappeurs contre les Mbalakhmen. Avec Kiné Badiane à ses côtés, elle met tout le monde d’accord.

La Reine du Djolof Band, son orchestre et ses danseurs ont encore réduit en cendres la scène. Dans une belle robe très classe, Viviane fait monter la température. Quant à l’ex épouse d’Eumeudy Badiane, elle a encore surpris le public avec ses pas de danse endiablé et son look No Stress.